Ilgiorno.it - La nuova vita di Santo Versace: “In testa e nel cuore la solidarietà”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –, il passato e il futuro. Dal mondo della moda al mondo dei più fragili. Dalle supertop in passerella alle mamme d’Africa che muoiono di fame. Questa è la sua, dedicata ad aiutare gli altri. La Maisonresta “l’incancellabile creatura nata in famiglia e arrivata al successo internazionale”, ma sulla sua probabile acquisizione – di cui si è parlato in questi giorni – da parte di Prada un solo commento: “Sarei solo contento se latornasse a essere italiana”. T-shirt, giacca nera, energia da vendere. Fuori dalla finestra gli alberi del Fleming, quartiere di Roma. E “ine nel” la. Con sua moglie Francesca De Stefano avete datoalla Fondazione. Lei ha maneggiato il potere, la ricchezza, la fama. Come è nata l’esigenza di fare qualcosa per gli altri? “Come famiglia noi siamo sempre stati impegnati nel sociale: un esempio su tutti, Convivio, l’evento charity a Milano che ha realizzato negli anni milioni di euro”.