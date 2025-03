Formiche.net - La nuova Siria e l’urgenza di nuovi partiti. L’analisi di Cristiano

Come tutti sanno la grande sollevazione popolare araba del 2011 fece perno su uno slogan unificante: “Il popolo vuole la caduta del regime”. Se questo era il suo slogan, il suo eroe-simbolo era un umile venditore ambulante tunisino, che davanti alle angherie del regime disse “basta” dandosi fuoco.Uno dei luoghi topici di quella stagione da tutti per me giustamente chiamata “Primavera araba”, perché finalmente riconosceva nei regimi il loro nemico, è stata la. Ma poi la caduta del regime è arrivata, Assad è scappato, con la cassa statale ma è scappato. Poi però ci si è dimenticato l’eroe-simbolo, che non si qualificava per appartenere a un gruppo religioso o etnico, ma per essere una vittima dei regimi. Essersi dimenticati di lui ha significato perdere il bandolo della risposta alla domanda che giunge dopo lo slogan “il popolo vuole la caduta del regime”: e cioè “per fare cosa?”Da quando gli islamisti sunniti guidati dall’attuale presidente al-Sharaa hanno preso il potere le parole, spesso belle, non hanno corrisposto ai fatti: il conflitto infatti ha cominciato a cambiare e dallo scontro tra un regime con i suoi adepti, beneficiari e beneficiati, molto spesso appartenenti alle minoranze confessionali come alla maggioranza sunnita, è cominciata una deriva settaria.