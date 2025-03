Gqitalia.it - La nuova Nike Dunk Low Lace Pack è per tutti quelli con un animo delicato

Leggi su Gqitalia.it

Laè in circolazione da un bel po' - 40 anni, per l'esattezza. Sebbene i suoi materiali siano rimasti invariati dagli anni '80, ora laLowdiè stata rinnovata nel modo più elegante.LowLaAir Force 1 Triple Black è un grande classico sotto unavesteEcco tutto quello che c'è da saperePresentata in due varianti di colore, Light Orewood Brown e Regal Pink, questa collezione sostituisce la consueta struttura in pelle di vitello della silhouette con un delizioso pizzo. Il pizzo, che si estende dal tallone ai fianchi fino alla punta, assomiglia un po' a quei piccoli tovaglioli che si possono trovare in uno di quei ristoranti di una volta in cui i clienti abituali sono conosciuti per nome.Il resto della tomaia è rivestito di pelle liscia.