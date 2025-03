Lanazione.it - La notte di Giuseppe Rossi, vince 7-5 il Pepito Team. Emozioni forti, in gol anche Batistuta

Firenze, 22 marzo 2025 -e brividi nella serata del Franchi, l'ultima da calciatore diha smesso di giocare da tempo, ma non aveva mai celebrato la sua carriera con la partita d'addio. Ha scelto Firenze e i tifosi della Fiorentina, ai quali ha regalato una partita piena di leggende. Una su tutti, GabrielDay, le vecchie glorie viola si sfidano al Franchi Il Re Leone ha indossato ancora una volta la sua maglia numero 9, per bambini e giovani adolescenti sarà stata senz'altro la prima occasione di vederlo in campo dal vivo. Bati ha segnato, ha lasciato il marchiostavolta, acclamato dalla gente a suon di cori e applausi. Gli stessi che ha ricevuto, osannato come il 'Fenomeno', coro che lo ha riportato indietro di diversi anni.