Liberoquotidiano.it - La nave italiana che trasporta il ghiaccio più antico al mondo: la missione che fa la storia

A vederla così sembra unanormale. Con la chiglia rosso fuoco che è la prima cosa che noti anche perché la Laura Bassi, il più delle volte, galleggia sopra uno strato diimmacolato. Ma di normale, questa imbarcazione da ricerca, varata nel 1995, con pescaggio di 6,15 metri e un'autonomia di sessanta giorni, ha niente. A cominciare dal suo attuale carico: il nucleo dipiùdella Terra. Sì, sembra un enorme “freezer” (gli scienziati ci perdoneranno, ma rende l'idea), coi contenitori repertati e accatastati gli uni sugli altri. Temperatura del container: meno cinquanta gradi. Oggetto a bordo: “loni” estratti al Polo Sud da una trivella che ha penetrato in profondità fino a 2.800 metri e che ha, in questo modo, sfiorato la roccia del continente antartico. Praticamente uno degli elementi più preziosi che ci siano per studiare le varie ere geologiche e capire un po' di più laclimatica del pianeta blu.