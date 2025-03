Iltempo.it - La morte di Lilliana Resinovich e quell'indizio degli occhi: cosa non torna

Nuovo capitolo sulladi Lilianae nuovi indizi sulla scomparsa della 63enne ritrovata senza vita nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, in provincia di Trieste. Il programma Mediaset, Quarto Grado, ha infatti analizzato le ultime rivelazioni arrivate dalla consulenza dell‘anatomopatologa Cristina Cattaneo e il parere del consulente del marito della donna, Raffaele Barisani. La principale novità riguarderebbe glidi Liliana e ciò che ci direbbero sulla sua. Nel servizio del programma di Rete 4, si parte dalle parole di Claudio Sterpin, l'amico di Lilly: “Immagino che lei era a casa e prima è stata picchiata e poi soffocata con qualsiasi. Io ho detto che potrebbe essere o un cuscino o questo, basta questo – dice l'uomo –. Se io ti metto questo sulla bocca e la pigio e ti tengo così, in due minuti, due, non respiri più”.