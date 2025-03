La ministra Calderone e la strana laurea alla Link | Esami di domenica? Normale per gli studenti-lavoratori

Leggi su Open.online

«Ho ottenuto latriennale in data 12.11.2012 e quella magistrale in data 26.07.2016. Questo significa che è stata tutt’altro che unapresa in fretta e furia». Così ladel Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina, replica ai dubbi emersi sul suo titolo di studio. Laha ottenuto unatriennale in Economia Aziendale nel 2012 e una magistrale in Gestione Aziendale nel 2016. Il suo percorso accademico, però, presenta elementi poco chiari, comesostenuti nello stesso giorno, prove svolte nel fine settimana e la mancata certificazione dell’Anagrafe deglipresso il ministero dell’Istruzione.Le anomalie sullaIl caso è stato sollevato in un’inchiesta del Fatto Quotidiano che oggi ha portatoluce queste incongruenze, evidenziando che larisultava iscrittatriennale delladal 1° novembre 2011, lo stesso giorno in cui le venivano convalidati duederivanti da una precedente iscrizione all’università maltese.