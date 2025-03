Ilfoglio.it - La Milano-Sanremo si decide in un sospiro

Leggi su Ilfoglio.it

La prima bicicletta aarrivò dal mare. Scese dal brigantino Egisto un pomeriggio del giugno del 1888 tenuta per mano da un piccolo signore tracagnotto con la pelata e un paio di baffi che facevano il riccio. Era stato mandato sin lì da Londra dalla English Bank per valutare una richiesta di finanziamento che un cittadino del Regno Unito aveva chiesto all’istituto bancario per “importanti opere a rendita certa”. Al suo arrivo quell’uomo tracagnotto con la pelata e un paio di baffi che facevano il riccio venne accerchiato da una folla di curiosi, eccitati nel vedere quello strano pezzo di ferro e legno così diversi dai bicicli con il ruotone davanti che giravano in paese (pochissimi a dire il vero). Qualcosa di simile accadde l’anno prima a Genova al signor Wilson Theodore Ward, il primo a portare una bicicletta nel capoluogo ligure.