La linea del fronte di Kyiv non sta per collassare. L'analisi di Kofman

Michael, ricercatore del Carnegie Endowment con una particolare competenza sulla Difesa e sugli eserciti dell’Ucraina e della Russia, ha pubblicato un lungo e preciso thread su X, dopo essere stato in Ucraina di recente, e facendo un paragone con la sua ultima visita nell’autunno del 2024. Scrive che il momentum russo è rallentato in modo significativo durante l’inverno, per tre ragioni: l’esaurimento dei materiali, l’adattamento ucraino alle tattiche di avanzamento russe, le condizioni meteorologiche. Ora che inizia la primavera, le forze russe sembrano raggrupparsi per nuove offensive, ma nel frattempo le Forze ucraine hanno imparato a compensare la mancanza di uomini ale la continua incertezza su forniture e intelligence a causa del disimpegno americano.spiega che l’esercito ucraino è riuscito a creare una specie di zona cuscinetto con i russi, che arriva fino a 30 chilometri nei punti migliori e che consente l’utilizzo di un numero inferiore di forze per tenere il: le unità russe spesso non raggiungono le posizioni difensive e gran parte dell’equipaggiamento viene perso negli assalti.