Ilnapolista.it - La Juventus sta trasformando l’esonero di Thiago Motta in un reality

Leggi su Ilnapolista.it

Lastadiin un.Comincia a venire il dubbio che il fallimentarenon sia il principale responsabile del disastro delladi quest’anno. Ed è un’affermazione coraggiosa visto quello che ha combinato. Certamente lo è Giuntoli più di lui, e questo lo sapevamo. Ma a giudicare da quel che vediamo in queste ore, il pesce puzza dalla testa. La gestione deldida parte della proprietà si stain un grottesco, un’operazione dilettantesca, con i quotidiani che dedicano pagine e pagine ai duellanti Mancini e Tudor mentreè ancora lì e la prossima settimana – non si sa in quale clima – allenerà la squadra in vista del Genoa., gestione mediatica da club di quart’ordineLa gestione mediatica è da club di quart’ordine.