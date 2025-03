Ilnapolista.it - La Juventus cerca solo un traghettatore, Tudor per tre mesi sarebbe ok (Di Marzio)

Per Gianluca Diil destino di Thiago Motta sembra scritto. Quella contro il Genoa dovrebbe essere la sua ultima partita da allenatore della. Il club nelle ultime ore si è avvicinato parecchio a Igor. Decisiva l’apertura del tecnico ex Lazio a un contratto di soli tre.Igormolto vicino alla panchina dellaSu Instagram, il profilo ufficiale di Diha pubblica un post:“Panchina, si scalda la pista. Da parte dell’allenatore croato c’è la disponibilità anche a non impegnarsi oltre giugno e questo potrebbe essere alla fine decisivo, se ladeciderà di prendere un allenatorefino a fine stagione e se Mancini invece volesse almeno un’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di Champions League. La società vuole essere libera di decidere poi serenamente l’allenatore del prossimo anno“.