Liberoquotidiano.it - La griglia del Gp di Cina, clamorosa doccia fredda per Hamilton: "Quelle modifiche...", sconcerto nei box

Leggi su Liberoquotidiano.it

Va in archivio la seconda qualifica stagionale. McLaren nuovamente davanti a tutti, ma con Oscar Piastri. Il pilota australiano fa segnare il record della pista a Shanghai (1'30"641) e conquista la prima pole position della carriera. Battuto, come giù successo nella Sprint Race, Lando Norris. Tanti errori per il leader del Mondiale che termina terzo a 0''152 dal compagno di scuderia. In mezzo un sorprendente George Russell. Zampata all'ultimo tentativo del britannico della Mercedes, che manca la pole di soli 82 millesimi. Red Bull enigmatica. Max Verstappen ottiene più del 100% dalla sua RB21 e la porta fino alla quarta piazza a 0''176 da Piastri. Il suo compagno Liam Lawson in grandissima difficoltà. Il neozelandese ex Racing Bulls esce di scena in Q1 scatterà dalla 20^ casella. Qualifica sufficiente della Ferrari, che sembra essere in pieno assetto da gara.