It.insideover.com - La Germania sdogana il bazooka. Ma l’Europa teme la “concorrenza sleale” di Merz

Friedrichvuole “barare” prendendo al balzo la palla del piano di riarmo tedesco ed europeo per aprire i cordoni della borsa ine spingere a maxi-investimenti il suo costituendo Governo con il volano dell’ennesima emergenza? Il sospetto non viene da qualche sovranista o zelante antieuropeista, ma dal gotha dell’informazione comunitaria. Ne parla infatti Politico.eu, sottolineando come la grande spesa annunciata dall’ex rigorista dell’Unione Cristiano-Democratica, 500 miliardi di euro per le infrastrutture e altrettanti per gli armamenti, stia “allarmando”.La reazione è ambivalente, nota la testata basata a Bruxelles, gola profonda del Deep State comunitario: da un lato, “gli alleati dellain Europa hanno ampiamente accolto con favore l’atteso allentamento dei cordoni della borsa da parte di Berlino” sperando che possa allontanare i solitamente rigidi tedeschi dal profondo afflato rigorista che molti, soprattutto in riva al Mediterraneo, pensavano potesse tornare ulteriormente di moda conalla Cancelleria federale.