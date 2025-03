Lanazione.it - La forza delle donne: storie di cura e rivoluzione

Firenze, 22 marzo 2025 - Questa sera alle 21 la Sala Conferenze Sibilla Aleramo della BibliotecaOblate di Firenze ospiterà un evento dedicato a esplorare la complessità e l’importanza del ruolonel campo dellae della medicina. L’appuntamento si colloca all’interno di “IDENTITIES. Leggere il contemporaneo”, rassegna giunta all'VIII edizione e promossa dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva, con il sostegno del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Tram di Firenze S.p.A. e all’interno del percorso “Si scrive marzo si legge donna”. Protagoniste della serata saranno due autrici che hanno raccontato, da prospettive differenti, l’eredità femminile in ambito medico. Da un lato Erika Maderna, autrice di "La memoria nelle mani., tradizioni e ritualilevatrici" (Aboca), opera che risale alle radici dell’ostetricia per portare alla luce ledimenticate di coloro che per secoli hanno assistito altredurante il parto, praticando una medicina empirica trasmessa di generazione in generazione.