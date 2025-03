Sport.quotidiano.net - La Fortitudo ospita Nardò: ecco dove vederla in tv

Bologna, 22 marzo 2025 - Vincere per riprendere la propria rincorsa verso le parti alte della classifica. Seconda sfida casalinga consecutiva per lache domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare. Nella giornata che celebra i 55 anni della Fossa, la Flats Service è chiamata a dare conferme sul campo per rilanciare le proprie ambizioni di classifica, anche se i pugliesi sono avversari temibili. Nei giorni scorsi a parlare sia del confronto con l’Urania Milano che della sfida conera stato coach Attilio Caja. “Veniamo da una partita con l'Urania Milanoabbiamo - di fatto - giocato due partite in una. Un primo tempola difesa non è stata quella cheva essere contro giocatori di talento mentre, nel secondo tempo, abbiamo fatto l’opposto, concedendo poco ai nostri avversari.