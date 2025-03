Linkiesta.it - La dichiarazione con cui i socialisti europei accettano i nuovi investimenti nella difesa

Leggi su Linkiesta.it

L’Unione europea e? stata un faro di pace e cooperazione fin dalla sua creazione. Pur continuando a sostenere il ruolo dell’Unione come attore di pace, in continuita? con il dibattito iniziato negli anni Cinquanta con la Comunita? europea di, e? giunto il momento di affrontare le sfide in evoluzione del ventunesimo secolo e di rimodellare il nostro approccio alla sicurezza e alla. Le sfide interne e le minacce esterne si sono intensificate negli ultimi anni e rappresentano una minaccia esistenziale per il continente europeo, soprattutto dopo la guerra di aggressione della Russia in Ucraina e in mezzo all’instabilita? in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Alla luce di cio? e delle azioni dell’amministrazione Trump, l’Unione europea deve urgentemente rivalutare la propria strategia per il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza collettiva basata sulla solidarieta? e su soluzioni condivise.