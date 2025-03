Ilfoglio.it - La cripta degli eroi: i restauri e gli studi sugli scheletri delle Cinque giornate di Milano

Avevano tra i 27 e i 30 anni e non portavano solo i pantaloni: c’erano anche diverse donne e persino una bimba di 2 anni. Alcuni erano panettieri o fornai, qualcuna faceva la lavandaia. Sono morti tutti nell’arco digiorni, dal 18 al 22 marzo, del 1848: sono gli, giovani e umili,di. I loro nomi sono incisi sul monumento, un obelisco di 23 metri estatue di figure femminili, una per ciascuna giornata, ideato da Giuseppe Grandi nella piazza dedicata a quel moto di libertà senza lieto fine. Se, in concomitanza con il 177esimo anniversario dell’insurrezione contro gli Austriaci, vedrete la struttura ancora imbragata non preoccupatevi: le impalcature saranno rimosse a giugno, portando con sé buone notizie. La prima: per ledel 2026 si potrà tornare a visitare ladel monumento (solo in quei giorni e a turni di uno o al massimo due per volta, ché lo spazio è minimo).