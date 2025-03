Dilei.it - La crema solare diventa base trucco che idrata, protegge e prepara la pelle all’estate

Unabella, distesa, sana passa anche dalla cura che mettiamo ogni giorno perrla e per coccolarla con i prodotti giusti. Uno step di fondamentale importanza ogni giorno dell’anno, sì anche durante le stagioni più fredde o quando il cielo è nuvoloso o uggioso, è l’applicazione di unacon un SPF, ovvero un sun protection factor, da inserire nella propria beauty routine.Ci sono tantissime tipologie di prodotti in commercio, per texture e formati differenti, che si possono adattare a ogni esigenza: basta saper scegliere quella che si ritiene migliore per il proprio incarnato e per il tipo di uso quotidiano che ne vogliamo fare.Fondamentale, ad esempio, che non siano troppo pesanti e che possano essere laper il make-up, che si assorbano in maniera rapida e perfetta, senza lasciare traccia.