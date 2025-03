Notizie.com - La Consulta annulla il divieto per i single di adottare bambini all’estero: cosa cambia adesso?

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge che esclude itra coloro che possono. Anche chi non è accompagnato può diventare genitore di minori stranieri in situazioni di abbandono. Lailper idi? – notizie.comLa sentenza 33 dellaentrerà nella storia perché rappresenta una grande novità per chi ha visto per anni negato il diritto di diventare genitori anche senza avere un compagno o una compagna. E perché potrebbe aprire le porte all’eventualità dianche iitaliani, ricorrendo sempre meno alla maternità surrogata, che in Italia è considerata reato universale.Finisce con un lieto fine la storia di una donna di Firenze, Raffaella Brogi, professione magistrata, che da anni si batte perun bambino straniero.