Velvetgossip.it - La Confessione: stasera su Rai 3 le interviste di Peter Gomez, 22 marzo

Leggi su Velvetgossip.it

Questa sera, sabato 222025, il programma Laandrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20.15. Ospite disarà la scrittrice e editorialista di Repubblica, Dacia Maraini. Durante l’intervista, Maraini condividerà la sua esperienza di vita trascorsa in un campo di prigionia in Giappone durante la sua infanzia e racconterà della sua esistenza a Roma, caratterizzata da relazioni con alcuni dei più noti intellettuali dell’epoca, tra cui Umberto Saba, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante e Alberto Moravia, quest’ultimo suo compagno per vent’anni.La vita di Dacia MarainiDacia Maraini, una figura di spicco nella letteratura italiana, ha avuto un’infanzia segnata da eventi drammatici. Nata nel 1936, la scrittrice ha trascorso parte della sua giovinezza in un campo di prigionia giapponese, un’esperienza che ha profondamente influenzato la sua opera e il suo pensiero.