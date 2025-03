Dailyshowmagazine.com - La Conferenza Stampa di AEMED, Verso il Primo Congresso Mediterraneo di Agroecologia

Venerdì 21 marzo, si è tenuta a Roma ladi presentazione deldi, che si svolgerà ad Agrigento, in Sicilia, dal 9 al 12 giugno 2025, con l’obiettivo di promuovere un futuro più sostenibile., Un Ponte tra Tradizione e InnovazioneDurante la, si sono alternate tante voci concordi nell’affermare che i temi della modernità si fondano con l’aspetto della tradizione del mondo dell’agricoltura. Come pure è emersa l’urgenza di riferirsi alla bontà dell’agroforestazione e dell’la “sostenibilità sociale”. Dunque, è fondamentale assicurare che le azioni umane siano in armonia con l’equilibrio ecologico, il benessere sociale e la stabilità economica nel lungo periodo, soddisfacendo i bisogni attuali senza compromettere quelli delle future generazioni.