La città proibita da ascoltare | la musica del film raccontata da Fabio Amurri

La nostra intervista al compositore (ha firmato anche lo score di Miss Fallaci), che ci ha raccontato le scelte fatte insieme a Gabriele Mainetti, tra particolarità del genere e l'approccio unico al racconto del regista romano. Ancora una volta Gabriele Mainetti ci ha stupiti. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista romano continua a sfruttare il genere e proporre un cinema dall'approccio internazionale, ma dal sapore così incredibilmente e autenticamente locale con La. Un terzo, ora al cinema, che merita di essere approfondito anche per la sua colonna sonora, che potetesu tutte le piattaforme streaming. Un sound che ha la capacità di accompagnarne le immagini in modo puntuale, efficace. Corretto, con una propria dignità, ma senza la deriva di prendere il sopravvento.