La canna da zucchero torna in Sicilia grazie a tre giovani intraprendenti

Esistono storie di tradizioni dimenticate, sogni interrotti e rinascite inaspettate. Proprio come quella che prende vita nel 2021 in un angolo dellasud-orientale, tra le campagne assolate di Modica. Qui treimprenditori hanno deciso di sfidare il tempo e riportare in vita un’attività scomparsa da secoli sull’isola: la coltivazione dellada. Si tratta di Annalisa Spadaro, Hugo Gallardo e Alejandro Lopez e del loro progetto Distilleria Alma. Una realtà a detta degli stessi fondatori nata come un “atto di fede”, che è riuscita a rilanciare la produzione di un tesoro ormai perduto trasformandolo in un prodotto unico, il Rum Mater. L'essenza del territoriono, in un connubio tra passato, innovazione e coraggio.Un sogno nato per casoLa storia di Distilleria Alma non parte dalla, ma dalle Filippine.