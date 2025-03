Iodonna.it - La camicia rosa si abbina così! Tra tradizione e innovazione

Leggi su Iodonna.it

La vie en rose con lada donna: un capo versatile, elegante e sempre attuale. La moda Primavera Estate 2025 ha le idee molto chiare riguardo la tendenza: botton down, dal colletto Oxford, con maniche ampie da arrotolare e una vestibilità morbida, ma mai troppo oversize. Dalle passerelle allo street style questo iconico capo, che sigilla il sodalizio tra stile femminile e maschile, ritorna nei guardaroba proponendosi come un passe-partout da mattina a sera.in stile boho chic: 5 idee perrla X Un pezzo chiave, capace di adattarsi a ogni interpretazione di stile, abbracciando il Think Pink con un approccio sofisticato.