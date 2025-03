Ilrestodelcarlino.it - La bellezza tra Mucha e Boldini, ai Diamanti arriva la primavera

Ferrara, 22 marzo 2025 – Tante sono le ragioni che possono aver portato la presidente di Arthemisia, Iole Siena, e la curatrice, Tomoko Sato, a definire la mostra su, inaugurata al Palazzo deidi Ferrara, come «una delle più belle mostre dimai realizzate al mondo». La prima delle ragioni sta nella quantità e nella qualità delle opere esposte, alcune anche inedite. Più intrinseca, invece, la seconda: la mostra, infatti, pone per la prima volta in dialogo l’artista ceco Alphonsecon il pittore ferrarese Giovanni. Entrambi affermatisi nella Parigi della Belle Époque, ottenendo un successo di portata internazionale. Entrambi così vincolati, nell’immaginario collettivo, all’iconografia femminile che per tutta la vita hanno costruito, seguendo due strade differenti eppure tese a un unico scopo: l’arte come terapia dell’anima.