Ilgiorno.it - La battaglia per il piccolo Luca, affidato da neonato a una famiglia e poi dato in adozione a 4 anni: “I traumi sono sanabili”

Leggi su Ilgiorno.it

VARESE – Una storia che divide, e non potrebbe essere altrimenti, quella del(il nome è di fantasia), rimasto in affido per quattro, a partire da quando aveva solo un mese d’età, a unadella provincia di Varese e orainper decisione del Tribunale dei Minorenni a un’altra coppia di genitori. Il risultato è che adesso potrebbe essere chiamato un nuovo giudice a decidere con chi dovrà vivere, conteso tra i genitori che lo hanno cresciuto da quando aveva un mese di vita e nel novembre del 2023 hanno anche chiesto di poterlo adottare, e la nuovascelta dal Tribunale. Protagonisti di questa vicenda kafkiana nonsolo due coppie di genitori e un bimbo, ma anche l’associazione che in questigli ha fatto da angelo custode, l’équipe di educatrici e assistenti sociali che ha costruito con pazienza infinita la rete una rete di protezione che dare un futuro a tutti i, etanti, che in provincia di Varese e nel resto della Lombardia chiedono solo di poter crescere sereni.