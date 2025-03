Iltempo.it - La banda del buco si perde nella fogna. Arnesi trovati in un tunnel sul Tevere

Ladelstavolta ha fatto unnell'acqua. Aveva preparato tutto, il piano era pronto, doveva solo entrare in azione. Era infatti riuscita a entrare in undi accesso al collettorerio del centro storico, dalla banchina del, all'altezza di lungodi Vallati. Qui aveva lasciato tutto il materiale utile per iniziare a scavare. Non solo. Si era anche preparata alla fuga: aveva portato con sé un canotto gonfiabile con il quale poi scappare sul fiume. Ma il colpo è stato sventato, lainfatti non ha avuto il tempo di entrare in azione per mettere a segno la rapina poiché il personale della società Acea, impegnato in una normale attività di manutenzione, nelsulla banchina delha trovato una serie diche non hanno nulla a che fare con la loro attività.