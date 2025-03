Ilgiorno.it - Kiss me Licia (e un po’ kitsch me Licia): stravaganza e pop anni 80 tra Spandau Ballet, Europe e Samantha Fox. Senza Cristina D’Avena

Milano – E’ un bisogno di sognare figlio dei tempi (e dell’età) a creare i presupposti per la trasposizione teatrale di “me- Il musical”, in scena a Milano all’EcoTeatro di via Fezzan. Scritta, diretta e prodotta da Thomas Centaro, la favola moderna attinta dal manga di Kaoru Tada torna a ospitare il doppiatore Pietro Ubaldi quale voce dal vivo del gatto Giuliano. “Per trasmettere al pubblico un messaggio positivo di cui si sente tanto bisogno di questi tempi in un mix di immaginifico,e pop, vista anche l’ambientazioneOttanta”, racconta lo stesso Centaro. “Un insieme di fattori che consente di amplificare la nostra immaginazione e riportarci un po’ bambini”. Come le accade spesso, ha lavorato a “me” col resto della famiglia, vale a dire, i suoi fratelli Andrea, direzione artistica, ed Elena, compositrice e arrangiatrice delle musiche.