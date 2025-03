Calcionews24.com - Kevin Lasagna: «Al Bari ho due obiettivi. MI ha scoperto Giuntoli, ho vestito l’azzurro, non ho rimpianti. Al Verona ho avuto problemi con le scelte di un allenatore»

Leggi su Calcionews24.com

, ex attaccante dell’Udinese, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il presente ale il suo passato in Serie A Ilin questo momento accederebbe ai playoff per venire in Serie A. Il suo bomber è, intervistato da La Gazzetta dello Sport.– «Chi mi conosce sa che non .