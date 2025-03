Calciomercato.it - Kenan Yildiz, la paura fa 90 milioni: affare clamoroso con la Juve

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime novità sul futuro del numero 10 bianconero, legato al club di Exor da un contratto che scade a giugno 2029Il progettoper ora è fallito come quello Thiago Motta. Rinnovo e maglia numero 10, eredità di Del Piero, il turco sarebbe dovuto essere il faro del nuovo corso bianconero, invece anche lui è stato travolto dal caos tecnico generato dalle scelte del tecnico italo-brasiliano. Nonché da un mercato estivo, e qui le colpe sono di Giuntoli, non all’altezza del blasone., lafa 90con la(LaPresse) – Calciomercato.itSe per Motta il tempo è ormai scaduto,ha ancora la possibilità di prendersi lantus. A meno che non vada via nel prossimo calciomercato estivo, sacrificato sull’altare del bilancio e/o di una possibile mancata qualificazione in Champions League.