Inter-news.it - Juventus-Thiago Motta, rottura imminente? Già pronto il sostituto!

Lasta vivendo delle ore difficili e la società è in dubbio sul futuro dell’allenatore in carica, ossia. Potrebbero essere le ultime ore da mister bianconero per l’italo-brasiliano.– Le ultime sconfitte dial timone dellapare abbiano lasciato un segno indelebile nella società, che sta valutando di cambiare immediatamente allenatore. Il 4-0 con l’Atalanta prima, il 3-0 con la Fiorentina poi, sono le ultime gocce che hanno fatto traboccare un vaso già rotto dopo l’eliminazione dalla Champions League con il PSV.è sul punto di lasciare il club bianconero, che ha giàil.NUOVO ALLENATORE – Tra i nomi considerati dai bianconeri ci sono Roberto Mancini e Igor Tudor. L’ex Inter vorrebbe un contratto fino a fine stagione con obbligo di rinnovo in caso di quarto posto.