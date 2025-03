Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Foggia 2-0 LIVE: Afena-Gyan pericoloso in ripartenza

di Enrico PecciGen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo per puntare i playoff. Contro ilsarebbero importantissimi tre punti per continuare la corsa almeno al decimo posto: alcune assenze importanti per Brambilla dovute alle Nazionali.news24 segueil match.Gen2-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciataGen.5? Juve in avanti – Prova subito a spingere la formazione bianconera, ma la difesa delcopre tutti gli spazi.9? GOOOOOL! JUVE SUBITO IN VANTAGGIO! Amaradio sbuca sul filo del fuorigioco e beffa la difesa del. De Lucia battuto, laGen è già avanti.