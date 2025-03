Juventus Motta al capolinea | sarà addio dopo il Genoa Mancini in pole

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alla, l’unica certezza sembra essere il cambiamento imminente in panchina. Il progetto Thiago, che avrebbe dovuto rivoluzionare mentalità, gioco e risultati, è ormai considerato superato. La dirigenza bianconera ha già deciso di cambiare guida tecnica, con l’allenatore ancora in carica solo fino all’assemblea trimestrale del club prevista per il 28 marzo. La sfida contro il, in programma il giorno successivo, potrebbe sancire ufficialmente la fine del rapporto con Thiago, indipendentemente dall’esito.pronto a prendere il posto diSecondo La Gazzetta dello Sport, il favorito per la successione è Roberto, che avrebbe accettato un contratto di quattro mesi con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sebbene la dirigenza sia divisa sulla scelta,possiede tutte le caratteristiche per diventare una guida tecnica stabile e non solo un traghettatore.