Rompipallone.it - Juventus: Giuntoli tenta il colpaccio, contatti già avviati per il rinforzo estivo

Leggi su Rompipallone.it

Dopo un importante mercato invernale,è già al lavoro in vista di quellogiàper il centrocampista.La stagione è ancora lunga ma in casasi lavora già in vista del mercato. Oltre a dover decidere cosa fare con i calciatori in prestito, il club bianconero si starebbe muovendo per giocare d’anticipo, con l’obiettivo di concludere il maggior numero possibili di operazioni nella finestra che precederà il Mondiale per Club.Un asse da tenere particolarmente d’occhio in vista dell’estate potrebbe essere quello trae Atalanta. Dopo essere state protagoniste di una delle trattative più lunghe della scorsa estate, i due club potrebbero presto risedersi al tavolo per discutere di nuovi affari, con il nome di Ederson in prima fila insieme a quello di Ademola Lookman.