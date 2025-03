Juventusnews24.com - Juventus, Gazzetta: «Thiago Motta tira dritto». Il piano del tecnico bianconero verso Juve-Genoa. Cosa filtra dalla Continassa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: «». Iled il match di Serie A della ripresa. Nonostante le tantissime voci, Ladello Sport ha svelato ildel: weekend di riposo in famiglia e da lunedì di nuovo alla. L’allenatore, abituato a vivere tutto intensamente, ha in testa soltanto il, avversario sabato in casa alla ripresa, riferisce la Rosea.riavrà il gruppo quasi al completo già nei primi giorni della settimana: a parte il montenegrino Adzic e soprattutto l’argentino Nico Gonzalez, atteso giovedì alla, gli altri bianconeri torneranno in campo tutti entro mercoledì.Leggi sunews24.com