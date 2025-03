Calciomercato.it - Juve, squalificato senza appello: è successo tutto stanotte

I bianconeri potrebbero riavere un giocatore in anticipo rispetto alla tabella di marcia in vista di un calendario fondamentaleÈ andata in archivio l’ennesima giornata di nazionali, con le solite ansie e preoccupazioni in Italia, a qualche migliaio di chilometri di distanza. Sopratdopo la questione Lautaro Martinez, rientrato subito a Milano per un infortunio muscolare. Ma in primis Inter entus, insieme al Milan, sono le formazioni che hanno in questo momento più pressioni per vari motivi. I nerazzurri sono alle prese pure con i vari acciacchi di Thuram, Dumfries e Dimarco.Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itUna buona notizia per i bianconeri però potrebbe essere arrivata nella notte, anche se per un episodio negativo.l’Argentina ha fatto il colpaccio in casa dell’Uruguay vincendo 1-0 con gol di Almada al 68?, poi è arrivato nel recupero il rosso a Nico Gonzalez.