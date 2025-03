Ilfattoquotidiano.it - Juve, pronto l’esonero di Thiago Motta dopo il Genoa: in pole c’è Mancini, il traghettatore sarebbe Tudor

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mai come oggi, il futuro diè incerto. Per non dire il ‘presente’. La situazione è in continua evoluzione e – se la si vede dal punto di vista dell’allenatore – forse è proprio precipitata. Lantus si sta preparando al, che avrebbe potuto già materializzarsi in questi giorni se non fosse stato per certe dinamiche di bilancio ben precise: un esonero, e una conseguente nuova assunzione, entro il 31 marzo comporterebbe un consiglio d’amministrazione straordinario per l’approvazione di un aumento di capitale. E con unain fase di revisione ferrea dei conti (nonostante i pesantissimi investimenti del mercato estivo e invernale), sivoluto evitare.Ma i rischi sono alti, soprattutto per il campionato:la sosta ci sarà il, una partita sulla carta abbordabile se lanon fosse reduce da due partite con zero gol segnati e ben 7 subiti.