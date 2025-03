Juventusnews24.com - Juve Genoa, Vieira potrebbe recuperare tre importanti calciatori: cosa filtra in vista del match

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tre: tutti i dettagli sull’infermieria in casa bianconeraSecondo quanto riportato da La Repubblica ci sarebbero notizie positive per Patrickche dovrebbetreindella sfida contro laal rientro dalla sosta: stiamo parlando di Thorsby, Messias e Vitinha. Ilarriverà allo Stadium dopo la sosta in unche saràssimo per i bianconeri in quanto i tre punti saranno necessari per puntare ancora il quarto posto.Leggi suntusnews24.com