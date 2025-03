Calciomercato.it - Juve e Napoli: scambio possibile, c’è la mano di Giuntoli

Leggi su Calciomercato.it

possono seriamente mettere in piedi una trattativa per unoche può soddisfare tutte le parti in causa. E ad impostare la trattativa c’è ovviamente Cristiano, il grande ex di turno.Lantus ed ildifficilmente, negli anni, hanno impostato e condotto in porto delle vere e proprie trattative che poi sono andate a buon fine. L’ultimo esempio è quello relativo alla trattativa per Danilo, con l’operazione tra gli azzurri ed il calciatore che era stata concordata ma non si era mai concretamente riusciti a trovare la quadra con i bianconeri. Ovviamente, però, il tutto si è amplificato nell’immaginario collettivo con il passaggio alladi Cristianodopo tanti anni al, c’è ladi(Calciomercato.