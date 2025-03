Serieanews.com - Juve, cessione sicura all’estero: si libera uno slot importante

Leggi su Serieanews.com

Oggetto misterioso quest’anno, lalo cederà in estate: ormai non si può più aspettare. Vediamo i club che potrebbero prenderlo: siuno(Foto: LaPresse) – serieanews.comLa domanda circola da mesi tra i tifosi dellantus: ma che fine ha fatto Arkadiusz Milik? La risposta, purtroppo, è rimasta sempre la stessa: fermo ai box. Fuori dalle cronache, dalle convocazioni e perfino dai pensieri di molti, che forse neppure ricordano più l’ultima volta che ha messo piede in campo.Per la cronaca, l’ultima partita ufficiale è stata la scorsa estate, poco prima che un infortunio al ginocchio sinistro durante un’amichevole pre-Europeo con la Polonia mettesse fine a ogni velleità stagionale.Da lì in poi, silenzio. Un doppio intervento chirurgico, prima a Torino, poi a Roma, seguito da una riabilitazione lunga e complicata.