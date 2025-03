Oasport.it - Judo, Leonardo Valeriani brilla ed è terzo a Tbilisi: primo podio in un Grand Slam

Leggi su Oasport.it

Buone notizie sul fronte italiano al termine della seconda giornata deldi2025, quinto appuntamento stagionale del World Tour di. Dopo un day-1 privo di podi, il movimento azzurro può sorridere per l’exploit di uncapace di attestarsi in terza posizione nella categoria fino a 73 kg ottenendo il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore.Il 24enne conferma comunque i progressi degli ultimi mesi (7° aldi Abu Dhabi e due European Open vinti nella seconda metà del 2024), salendo sulgradino delnel prestigioso torneo georgiano dopo aver battuto nella finalina di consolazione l’ostico francese Joan-Benjamin Gaba in un cammino che l’ha visto perdere solamente ai quarti con l’ungherese Daniel Szegedi.Eliminati prima dei quarti di finale tutti gli altri azzurri in gara oggi: Giorgia Stangherlin fuori agli ottavi nei -70 kg, mentre sono usciti di scena al debutto Irene Pedrotti (70 kg), Savita Russo (63 kg), Flavia Favorini (63 kg), Edoardo Mella (73 kg) eCasaglia (81 kg).