Judo Grand Slam di Tbilisi | Valeriani da bronzo nei 73 kg

Leonardoconquista la medaglia dineldiin scena a, in Georgia. L’azzurro, in gara nei 73 kg, ha iniziato il proprio percorso sul tatami battendo il bahamense Andrew Munnings per ippon. Poco dopo,ha vinto contro lo statunitense Jack Yonezuka per yuko, per poi fermarsi in semifinale contro il magiaro Daniel Szegedi. Dirottato ai ripescaggi, ilka italiano ha superato il padrone di casa Mikheili Bakhbakhashvili per ippon. Infine,ha ottenuto ilvincendo per yuko sul francese Joan-Benjamin Gaba. La gara è stata vinta da georgiano Lasha Shavdatuashvili, mentre Armen Agaian ha ottenuto la medaglia d’argento.Photo LiveMedia/Luigi MarianiRome, Italy, March 12, 2023,European Open (day2)Image shows:Irene Pedrotti (Italy) category -70LiveMedia – World CopyrightGli 81 kg maschili vanno all’atleta moldavo Petru Pelivan, che in finale ha battuto Vedat Albayrak dalla Turchia.