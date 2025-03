Biccy.it - Juan Darthes de Il Mondo di Patty condannato: quanti anni di carcere farà

Settefa Thelma Fardin ha portato alla luce quello che ha subito nel periodo in cui ha lavorato a Ildi. L’attrice ha accusato(Leandro nella serie) di aver abusato ripetutamente di lei quando aveva solo 16. L’uomo dopo le accuse è scappato in Brasile (ha la doppia cittadinanza, argentina e brasiliana) e ha rilasciato una serie di interviste nelle quali ha accusato la ragazza di aver mentito su tutto.Lo scorso giugno dei giudici brasiliani hannol’attore, che però ha presentato un appello, che a poco è servito. Giovedì scorso infatti dei giudici di San Paolo hanno ritenutocolpevole e l’hannoa seidi: “Questo pomeriggio, un tribunale brasiliano ha confermato la condanna a seididiDarthés per violenza , dopo che l’attore aveva presentato ricorso contro la sentenza.