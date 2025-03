Bergamonews.it - Joe Lovano: “La gioia che si crea tra il palco, il pubblico e la città: questa è l’anima di Bergamo Jazz”

. “Sounds of Joy significa la celebrazione di una comunità musicale nata in mezzo alla gente per la gente. La festa deldalle sue origini sino ad oggi. La danza della vita, dell’amore e dello spirito ci unisce come un tutt’uno – afferma Joe, direttore di. “L’idea dell’improvvisazioneistica ha preso molte strade nel corso degli anni ed è una bellissima forma d’arte con molte direzioni e influenze.idea ha ispirato i musicisti più innovativi e influenti del mondo della musica su scala globale: i suoni multigenerazionali e multiculturali che animano lanel sentire la musica arriveranno a noi attraverso la passione e l’espressività di tutti gli artisti che abbiamo invitato per la 46ª edizione del festivaldi”.Joesuona pernews in uno dei cortili più caratteristici delladavanti alla scultura di Arnaldo Pomodoro.