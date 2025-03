Oasport.it - Jasmine Paolini approda agli ottavi di finale a Miami. Jabeur costretta al ritiro

Non era il modo in cuiavrebbe voluto vincere la sfida del terzo turno del WTA1000 di(USA) contro Ons(n.30 del mondo, ex n.2 WTA). La toscana (n.7 del ranking) ha conquistato l’accessodidel prestigioso torneo della Florida, per la prima volta in carriera, visto ilanzitempo della tunisina al termino del settimo game e sullo score di 4-3 in favore dell’azzurra. Al prossimo turno, la tennista tricolore affronterà la vincente tra la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Hailey Baptiste.29? di partita in cui entrambe hanno fatto vedere colpi di pregevole fattura.è stataa cancellare una palla break in apertura, con una magia nei pressi della rete, trovando la contro-giocata a una splendida smorzata di. Nel gioco successivo, alcune accelerazioni di dritto devastanti hanno consegnato il break alla nostra portacolori, confermato nel terzo game (3-0).