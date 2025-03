Puntomagazine.it - JABIL, Auriemma (M5S): I lavoratori meritano risposte certe. Urso convochi un tavolo

Leggi su Puntomagazine.it

. La deputata 5 Stelle Carmela: Non è accettabile l’atteggiamento di totale indifferenza assunto da questo Governo.deve convocare une dare risposta a questiCaserta, 22 Marzo – “Isono a rischio licenziamento. Parliamo di 413 famiglie che vivono nel terrore di restare senza lavoro. Non è accettabile l’atteggiamento di totale indifferenza assunto da questo Governo.deve convocare une dare risposta a questi.”A dichiararlo è l’On. Carmela, deputata del M5S e Vice Presidente Vicaria del gruppo alla Camera dei Deputati.L”esponente 5 Stelle era presente oggi fuori ai cancelli dell’azienda insieme colleghi e al Presidente Giuseppe Conte per mostrare vicinanza aie ribadire l’impegno del M5S sulla vertenza.