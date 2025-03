Ilfattoquotidiano.it - Italiano: “Quando ho scelto il Bologna mi davano del matto. Tutti pensavano fosse impossibile fare meglio dell’anno scorso”

“A giugno in tanti midelche sarebbe stata una missionefar. Proprio questo c’era scritto sui messaggi che ricevevo. Questa era la panca più bollente dell’universo“. Ma Vincenzosta dando prova di essere un grande allenatore. Il 5-0 rifilato alla Lazio nella scorsa giornata di campionato è solo l’ultima conferma di come il suosia forse la squadra più in forma dell’intera Serie A. E tanti, tantissimi meriti sonosuoi.In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,ha parlato dell’affetto che gli stanno dando in questi 6 mesi i tifosi rossoblu e quello che ha invece ricevuto in 3 anni alla Fiorentina: “Gli anni a Firenze sono un po’ macchiati da quelle finali perse (due di Conference League e una di Coppa Italia, ndr), ma tanti sanno quali e quante cose sono passate in quel tragitto.