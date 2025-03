Italia Under 17 | Mambuku ed Elimoghale rimontano l’Ucraina nel recupero | Nazionali

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 19:13:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’17 campione d’Europa in carica batte 2-1 in rimonta i pari età dela Lucko nella seconda giornata del gruppo A1 nel secondo turno della Lega A per le qualificazioni europee. Dopo aver colpito un palo con il centrocampista del Napoli, Vincenzo Prisco all’11’, gli Azzurrini subiscono l’1-0 con una sfortunata autorete del difensore dell’Inter, Leonardo Noah Bovio (in foto) al 28?. Il risultato si ribalta nel finale grazie ai goal del difensore del Reims, Jean Tryfosee dell’attaccante della Juventus, Destiny Onoguekhan, a segno rispettivamente al 90? e al 92?. Il tecnico Massimiliano Favo commenta: “È stata una partita a senso unico, in cui abbiamo fatto tutto noi.