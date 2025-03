Spazionapoli.it - Italia, condizioni Politano: Spalletti spiega tutto

L’giocherà domani il match di ritorno con la Germania, ma prima ci sono delle dichiarazioni disu. Il Napoli, così come tutte le altre squadre, stanno vivendo un momento. Questi giorni, infatti, sono dedicati agli impegni delle varie nazionali. Tra le fila squadra di Antonio Conte, di fatto, ci sono tanti nazionali.Basti pensare che solo nell’di Lucianocon ben cinque giocatori del Napoli. Tra questi, dopo tanto tempo dalla sua ultima presenza, bisogna inserire Matteo. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni importanti dell’allenatore del terzo scudetto della storia del team partenopeo.su: “Sta bene, l’ho cambiato perché avevo bisogno di qualche centimetro in più”Luciano, esattamente nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro la Germania:“Come sta? Sta bene, nel match l’ho tolto perché in quel momento avevamo bisogno di qualche centimetro in più.