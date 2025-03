Thesocialpost.it - Israele attacca il Libano: “Possibile escalation”

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Israel Katz, hanno ordinato all’esercito israeliano (Idf) di colpire “decine di obiettivi terroristici” in. L’operazione è stata decisa in risposta al lancio di razzi che questa mattina ha colpito la città israeliana di Metula.Attacchi e bilanci delle vittimeDurante un raid dell’Idf su Tulin, nel sud del, una donna ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. Tuttavia, alcuni media locali riportano un bilancio più grave, con quattro vittime, tra cui, secondo l’agenzia AP, un bambino.Il gruppo libanese Hezbollah ha negato ogni responsabilità per il lancio dei razzi, definendo le accuse israeliane “pretesti per i suoi continui attacchi sul”.Dichiarazioni del governo israelianoNetanyahu e Katz, in una nota congiunta, hanno affermato che “il governo libanese è responsabile di tutto ciò che accade sul suo territorio”.